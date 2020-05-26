Трамп готовит заявление о мерах в отношении КНР

https://static.news.ru/photo/ee286e5c-9f9c-11ea-be6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп пообещал объявить о мерах, которые Соединённые Штаты собираются принять в адрес Китая после действий властей КНР в отношении Гонконга.

На вопрос о том, подразумеваются ли под мерами новые санкции, хозяин Белого дома ответил отрицательно, пообещав лишь, что это будет нечто «мощное», передаёт РИА Новости.

Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтёте это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней, — сказал Трамп.

По данным издания Bloomberg речь всё же идёт о санкциях в отношении некоторых китайских чиновников и компаний, в частности, заморозке их активов в США. Однако, отмечает издание, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, идут обсуждения.

США считают недопустимым внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга, так как это, считает американская сторона, игнорирует волю его народа.

Как писал NEWS.ru ранее, разработка законопроекта парламента Китая о защите национальной безопасности в Гонконге вызвала неудовольствие президента США Дональда Трампа. Она добавила, что Трампу трудно понять, как Гонконг может остаться финансовым центром, если Китай возьмёт его под свой контроль.