https://static.news.ru/photo/d279fc14-2bc2-11ea-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономисты оценили перспективы рубля на 2020 год. Эксперты ожидают спокойный год для российской валюты и относительную стабильность.

Сообщается, что в первом полугодии рубль укрепится относительно доллара, однако в конце 2020 года может упасть до 65 рублей. Аналитики утверждают, что на относительно стабильный курс могут повлиять только непрогнозируемые ситуации, в том числе новые санкции.

По состоянию на 30 декабря 2019 года, рубль укрепился с начала года на 12,6%. За аналогичный период 2018 года курс валюты упал на 17,5%, пишет РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс евро достиг своего минимума за последние полтора года.