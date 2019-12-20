Курс евро упал ниже 69 рублей в ходе торгов на Московской бирже. В последний раз валюта торговалась на таком уровне в начале мая 2018 года. Курс доллара вплотную приблизился к отметке 62 рубля. В последний раз он был дешевле в июле 2018 года.
Напомним, рубль растёт с начала декабря 2019 года. Тогда доллар торговался дороже 64 рублей, а евро — дороже 71 рубля. Снижение валют до годовых минимумов началось 11 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи понизился на 9 копеек. Курс евро уменьшился на 1 копейку.
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