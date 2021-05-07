Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу года

https://static.news.ru/photo/0abeece4-af87-11eb-82f1-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Доллар к концу года закрепится на планке 73 рубля, в ближайшее время он будет стоить 74–76 рублей. Такой прогноз дали аналитики крупнейших банков, сообщают «Известия».

Серьёзным фактором в ослаблении рубля станут риски ужесточения антироссийских санкций, в укреплении российской валюты сыграет роль рост цен на такие товарные активы, как нефть, газ, металлы, приводит издание мнение экспертов.

Доллар может подскочить до 78 рублей, если геополитическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Но в любом случае аналитики сходятся во мнении, что к концу года рубль укрепится до 73 за доллар за счёт сохранения уже существующих цен на нефть.

Как сообщалось ранее, специалист по инвестициям Егор Клопенко советует россиянам не упустить момент и вложиться в доллары. Курс рубля сейчас начал укрепляться, поэтому самое время вложиться в валюту.