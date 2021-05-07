Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу года

Доллар к концу года закрепится на планке 73 рубля, в ближайшее время он будет стоить 74–76 рублей. Такой прогноз дали аналитики крупнейших банков, сообщают «Известия».
Серьёзным фактором в ослаблении рубля станут риски ужесточения антироссийских санкций, в укреплении российской валюты сыграет роль рост цен на такие товарные активы, как нефть, газ, металлы,
Доллар может подскочить до 78 рублей, если геополитическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Но в любом случае аналитики сходятся во мнении, что к концу года рубль укрепится до 73 за доллар за счёт сохранения уже существующих цен на нефть.
Как сообщалось ранее, специалист по инвестициям Егор Клопенко советует россиянам не упустить момент и вложиться в доллары. Курс рубля сейчас начал укрепляться, поэтому самое время вложиться в валюту.