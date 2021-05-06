Финансист посоветовал россиянам как можно быстрее покупать доллары

https://static.news.ru/photo/94822c2c-aed6-11eb-af9c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Специалист по инвестициям Егор Клопенко советует россиянам не упустить момент и вложиться в доллары. Курс рубля сейчас начал укрепляться, поэтому самое время вложиться в валюту, приводит мнение главы инвестиционной компании агентство ПРАЙМ.

По словам эксперта, в диапазоне 70–75 рублей за доллар вкладываться в валюту становится выгодным.

Мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74–75 рублей за доллар, — отметил Клопенко.

Эксперт считает покупку валюты разумным шагом прежде всего потому, что есть значительная вероятность очередного витка напряжённости между США и Россией. И в этом случае диапазон будет 75–85 рублей за доллар.

А если геополитические противоречия приведут к ещё большим санкциям, то рубль может подешеветь ещё и больше, — подытожил специалист.

Как сообщалось ранее, курс доллара к российской валюте на утренних торгах Московской Биржи в среду, 5 мая, снижается на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, он опустился до отметки 74,73 рубля за доллар.