Финансист посоветовал россиянам как можно быстрее покупать доллары

Специалист по инвестициям Егор Клопенко советует россиянам не упустить момент и вложиться в доллары. Курс рубля сейчас начал укрепляться, поэтому самое время вложиться в валюту, приводит мнение главы инвестиционной компании агентство ПРАЙМ.
По словам эксперта, в диапазоне 70–75 рублей за доллар
Мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74–75 рублей за доллар, — отметил Клопенко.
Эксперт считает покупку валюты разумным шагом прежде всего потому, что есть значительная вероятность очередного витка напряжённости между США и Россией. И в этом случае диапазон будет 75–85 рублей за доллар.
А если геополитические противоречия приведут к ещё большим санкциям, то рубль может подешеветь ещё и больше, — подытожил специалист.
Как сообщалось ранее, курс доллара к российской валюте на утренних торгах Московской Биржи в среду, 5 мая, снижается на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, он опустился до отметки 74,73 рубля за доллар.