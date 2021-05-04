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Экономика

Курс рубля стабилизировался перед встречей Путина и Байдена

14:35, 05 мая 2021

Курс доллара к российской валюте на утренних торгах Московской биржи в среду, 5 мая снижается на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, он опустился до отметки 74,73 рубля за доллар, пишет «Экономика сегодня».

Аналитики отмечают, что это может быть связано с продолжением переговоров о запланированной на июнь встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Также оказать влияние на рубль могла новость об отмене аукциона Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). 

Кроме того, 6 мая министерство объявит параметры покупки валюты на ближайший месяц в рамках исполнения бюджетного правила. В связи с этим эксперты издания полагают, что в ближайшее время курс рубля не превысит 74-76 рублей за доллар.

Ранее доктор экономических наук и научный сотрудник МГУ Андрей Колганов назвал условие, при котором доллар рухнет. По словам специалиста, повлиять на судьбу американской валюты может отказ от неё ЕС, КНР, Бразилии или Индии.

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