Курс рубля стабилизировался перед встречей Путина и Байдена

Курс доллара к российской валюте на утренних торгах Московской биржи в среду, 5 мая снижается на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Так, он опустился до отметки 74,73 рубля за доллар, пишет «Экономика сегодня».
Аналитики
Кроме того, 6 мая министерство объявит параметры покупки валюты на ближайший месяц в рамках исполнения бюджетного правила. В связи с этим эксперты издания полагают, что в ближайшее время курс рубля не превысит 74-76 рублей за доллар.
Ранее доктор экономических наук и научный сотрудник МГУ Андрей Колганов назвал условие, при котором доллар рухнет. По словам специалиста, повлиять на судьбу американской валюты может отказ от неё ЕС, КНР, Бразилии или Индии.