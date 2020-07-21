Аналитики сообщили о восстановлении потребительской активности в РФ

https://static.news.ru/photo/ef497bde-cb00-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Аналитики оператора фискальных данных «Первый ОФД» проанализировали бизнес-активность и пришли к выводу, что потребительская активность практически восстановилась до уровня, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Для анализа был взят бизнес-индекс прямого взаимодействия с потребителями B2C, согласно которому в конце марта 2020 года уровень был отмечен на минус 0,45. Тогда было зафиксировано падение покупательской активности из-за введенных ограничительных мер, затем пиковое падение, а потом восстановление.

По данным аналитиков, восстановление активности началось почти сразу после пикового падения.

Практически сразу после пикового падения началось постепенное восстановление бизнес-активности и покупательской способности населения, что говорит, с одной стороны, о достаточно высокой степени адаптивности данного сегмента бизнеса в России в целом, а также об эффективности мер, оперативно принятых правительством для восстановления экономики. К началу июля индекс достиг отметки в минус 0,08, что всего на 0,04 пункта ниже, чем до начала пандемии, — приводит данные из отчёта аналитиков «Российская газета».

Отмечается, что бизнес-активность и покупательская способность анализировались на основе около 50 отраслей. Для анализа были выбраны наиболее чувствительные к покупательской способности отрасли: АЗС, салоны красоты, туризм, ресторанный бизнес, ретейл, аптеки и другие.

Индекс основан на фискальных данных и рассчитывается как разница текущего количества чеков со средним значением за прошлый год. Данный инструмент помогает оценить состояние бизнеса и покупательскую активность в реальном времени, — привели сообщение пресс-службы «Первого ОФД» в издании.

Ранее NEWS.ru писал, что недельный средний чек россиянина за период с 29 июня по 5 июля вырос на 37 рублей. Такие данные следуют из исследования холдинга «Ромир». Рост недельного чека также связан с тем, что россияне долго не имели возможности приобрести необходимые им товары. В частности, речь идёт о бытовой технике, смартфонах и мебели.