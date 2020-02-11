https://static.news.ru/photo/6d600fc0-4c98-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский туристический бизнес, торговля и музеи несут убытки из-за вспышки коронавируса нового типа.

По данным аналитиков, в связи с запретом организованных поездок из Китая траты туристов в России сократились. Так, в январе на 31,2% снизилось количество покупок с помощью китайской платёжной системы Alipay, а в феврале — на 73,4%. Уменьшилось и число платежей по системе Union Pay — на 52% и 68%.

Количество китайских туристов, посещающих Россию по индивидуальным турам, также серьёзно уменьшилось. Сейчас в стране находятся около тысячи таких путешественников, тогда как с января по март прошло года — 163 тысячи человек. В связи с этим фиксируется сокращения потока граждан КНР в российские музеи, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее в Счётной палате сообщили, что ситуация с распространением коронавируса негативно отразится на российской экономике.