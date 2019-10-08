https://static.news.ru/photo/3986333c-ea4b-11e9-912f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look

Прогнозы по ухудшению роста мировой экономики мотивируют инвесторов вкладываться в драгметалл, что может привести к рекордному росту его стоимости.

Начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгений Афанасьев считает, что на негативном внешнем фоне цена золота к концу 2019 может достичь $1600 за унцию. На данный момент цена металла составляет уже $1500 за унцию, это многолетний максимум.

В условиях разгоревшихся международных торговых войн золото все еще продолжает играть роль мировых и чрезвычайных денег. Последним подобным примером представляется Венесуэла, которая по известным причинам была вынуждена распродать несколько десятков тонн золота из резервов Центробанка страны, — цитирует эксперта РИА Новости .

Аналитик «Открытие Брокер» Оксана Лукичева добавила, что если ФРС и ведущие ЦБ мира продолжат курс на смягчение денежно-кредитной политики, рост цен на металл будет продолжаться и дальше.

Как писал News.ru ранее, Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года. Такого мнения придерживается аналитик крупнейшего польского банка Bank Polski Ярослав Косатый.