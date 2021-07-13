Аналитики оценили закрытие программы льготной ипотеки в Москве

Закрытие семейной льготной ипотеки в Москве несёт как положительные, так и отрицательные последствия для малообеспеченных граждан. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила эксперт компании Royal Недвижимость Камила Рощупкина.

По её словам, более дешёвые предложения на вторичном рынке не станут выходом из ситуации для молодых семей с детьми. Идеальным же вариантом замены станет подбор ипотечной программы с персональными условиями под финансовые параметры для каждого конкретного клиента.

Для отдельных категорий граждан (малообеспеченные, многодетные, семьи с одним ребёнком) должны быть индивидуальные условия, считает Рощупкина.

Эксперт положительно оценила обновление ипотечной программы. Она также отметила, что благодаря распространению условий на семей с одним ребёнком льготами успели воспользоваться больше людей.

В свою очередь, сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова отметила, что наилучшим выходом для молодых семей с детьми станет программа социальной аренды. Обновлённая же программа льготной ипотеки (максимальный лимит на 3 млн рублей со ставкой в 7% годовых) только усугубит положение малоимущих столичных семей.

Зачастую льготной семейной ипотекой пользуются вполне обеспеченные семьи при покупке дорогостоящей недвижимости. По этой причине молодые супруги с небольшим доходом теряют возможность приобрести и без того ограниченное количество бюджетной жилплощади в Москве, — подчеркнула она.

Программа льготной семейной ипотеки (6,5% годовых на новостройки на сумму до 12 млн рублей) завершилась в прошлом месяце. Начиная с июля для москвичей будут действовать обновлённые условия. Они предполагают выдачу максимального кредита в 3 млн рублей при ставке в 7% годовых. Их действие распространили на семьи с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года.

Ранее эксперты назвали альтернативы льготной семейной ипотеке в Москве.