Аналитики назвали сферы, в которых проще всего стать миллиардером

https://static.news.ru/photo/c2bcbeae-9f91-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Аналитики компании Wealth-X назвали сферы, в которых чаще всего становятся миллиардерами. Они считают, что эти сферы наиболее перспективны для тех, кто хочет накопить приличное состояние.

Специалисты проанализировали самых богатых людей и сферы, в которых они добились успеха, а затем выявили пять наиболее престижных областей, сообщает РИА Новости.

Одной из наиболее перспективной сферой для того, чтобы разбогатеть, оказалась финансовая и банковская. В ней сосредоточено около 30% миллионеров и миллиардеров. Успешными в предпринимательской сфере оказались 16%. За ними последовала сфера некоммерческих и общественных организаций, где около 7% богачей.

В сферах здравоохранения и недвижимости оказалось почти 5% и 5,5% богатых людей.

Чуть менее переполненной богатыми людьми оказалась сфера технологий. Она разместилась на шестом месте рейтинга.

Аналитики отметили, что больше всего добиваются состояния люди из США и Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние российских миллиардеров выросло во время пандемии коронавирусной инфекции на $62 млрд. Самым успешным стал владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние прибавило $6,4 млрд. За ним следуют совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.