Аналитики назвали сферы, в которых проще всего стать миллиардером

Аналитики компании Wealth-X назвали сферы, в которых чаще всего становятся миллиардерами. Они считают, что эти сферы наиболее перспективны для тех, кто хочет накопить приличное состояние.
Специалисты проанализировали самых богатых людей и сферы, в которых они добились успеха, а затем выявили пять наиболее престижных областей,
Одной из наиболее перспективной сферой для того, чтобы разбогатеть, оказалась финансовая и банковская. В ней сосредоточено около 30% миллионеров и миллиардеров. Успешными в предпринимательской сфере оказались 16%. За ними последовала сфера некоммерческих и общественных организаций, где около 7% богачей.
В сферах здравоохранения и недвижимости оказалось почти 5% и 5,5% богатых людей.
Чуть менее переполненной богатыми людьми оказалась сфера технологий. Она разместилась на шестом месте рейтинга.
Аналитики отметили, что больше всего добиваются состояния люди из США и Китая.
Ранее NEWS.ru писал, что состояние российских миллиардеров выросло во время пандемии коронавирусной инфекции на $62 млрд. Самым успешным стал владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние прибавило $6,4 млрд. За ним следуют совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Добавьте наши новости в избранные источники