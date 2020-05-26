Российские миллиардеры разбогатели на $62 млрд за время пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/b9362630-9f65-11ea-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с $392 до $454 млрд за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса. Такие оценки опубликовал Forbes.

Отмечается, что число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца выросло с 99 до 101 человека. А 5 из них увеличили своё состояние на $22,6 млрд — до $109,5 млрд.

Самым успешным стал владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние прибавило $6,4 млрд и увеличилось до $26,1 млрд.

На втором месте оказался совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его активы увеличились на $5,6 млрд (до $20,8 млрд).

Третьим стал Леонид Михельсон, председатель правления НОВАТЭКа. За два месяца он разбогател на $5,4 млрд и теперь владеет $22,5 млрд.

Кроме того, совладелец НЛМК Владимир Лисин стал богаче на $2,9 млрд (до $21 млрд). А президент «Северстали» Алексей Мордашов — на $2,3 млрд (до $19,1 млрд).

Как писал NEWS.ru, РФ заняла 11-ю строчку среди стран Евросоюза по объёму богатства, находящегося в руках у женщин. Этот показатель составляет $320 млрд, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые. Об этом говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».