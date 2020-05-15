РФ заняла 11-ю строчку среди стран Евросоюза по объёму богатства, находящегося в руках у женщин — этот показатель составляет $320 миллиардов, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые, Об этом говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», которое имеется в распоряжении NEWS.ru.

Согласно оценкам BCG, все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка $800 миллиардов. При этом темпы роста в России в 2016-2019 годах превышали общемировые и составляли 8,9%, сказано в исследовании.

Хотя общемировые темпы роста за этот период в среднем оставляли 6,1%, то есть за год их богатство росло на $5 триллионов, опережая мужчин (рост в среднем на 4,1% в год), а в период 2020 — 2023 годов темпы роста повысятся до 7,2%.

На конец прошлого года дамам принадлежало $70 трлн или 32% от общемирового объёма денежной массы. Самая крупная доля приходится на страны Северной Америки ($35,4 трлн), у Западной Европы — 14,3, а у догоняющей её Азии (без Японии) — $13 трлн.

Любопытно, что с учётом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному сценарию «V», к 2023 году состояние всех женщин мира может достичь $93 трлн, в случае менее вероятного сценария «U» — 85, маловероятного сценария «L» — 81. По итогам 2020 года по базовому сценарию «V» возможно снижение до $67,5 трлн. Азия, за исключением Японии, станет самым быстрорастущим центром создания богатства для женщин, — отмечается в исследовании BCG.

К слову, по данным индекса женского предпринимательства Mastercard выяснилось, что Необъятная занимает 4-е место в мире по доле женщин-предпринимателей. И то, что численность женщин- миллиардеров у нас больше — это, отчасти, закономерность, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Но здесь есть существенные отличия от бизнеса в европейских странах, так как на их численность, сферу бизнеса и размер состояния влияют специфические факторы. Поэтому всех женщин, которые находятся в списке миллиардеров и женщин- предпринимателей можно разделить на несколько групп. Среди них есть те, кто действительно «с нуля» поднял бизнес и заработал свои миллиарды. Есть те, которым состояние досталось после развода или передачи части бизнеса от родственников. И часть из этих женщин достаточно успешно руководят доставшимся состоянием, а есть те, которые пассивно себя ведут — буквально держат свое состояние на депозитах. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Так что можно констатировать, отмечает эксперт, что есть достаточно талантливые и созидательные женщины, успешно создающие и развивающие свой бизнес, а есть те, за которыми «стоят» успешные мужчины, которые во многом сделали свой бизнес на ресурсах.

Рост богатства в руках женщин-бизнесменов по сравнению с аналогичными показателями у мужчин, мне представляется понятным и закономерным. С одной стороны это, конечно, продолжение победного марша, которым идёт эмансипация. С другой, возможно, свидетельствует об определенной экономической исчерпанности мужского ресурса. Я связываю это со сменой гендерных ролей, которую примитивно можно выразить в народной фразе про то, что «мужик нынче мельчает». Но я бы назвала это просто новой реальностью. Лариса Невидайло миллионер, тюменский ресторатор, член генерального совета Партии Роста миллионер, тюменский ресторатор, член генерального совета Партии Роста

По мнению бизнесвумен, источником женской предпринимательской энергии всегда были смутные и непростые времена.

И чем не проще, тем, в каком-то смысле лучше. Экономические кризисы — либо семейного уровня, либо мирового. Хотя второе практически всегда связано с первым. Уход мужа, безвыходность ситуации, нищета — для мужчин это повод уйти в депрессию, а для женщин — засучить рукава и вперед... Избы тушить, коней останавливать, деньги зарабатывать. Это как раз мой случай, — признаётся Лариса Невидайло.

По её суждению, «важно учесть, что условия для профессиональной самореализации женщин становятся всё более благоприятными, в связи с чем, тенденция увеличения женской доли в экономике будет продолжаться».