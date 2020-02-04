https://static.news.ru/photo/053f6456-46e7-11ea-957e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Kaihua/Keystone Press Agency

Согласно исследованию, проведённому американским инвестбанком JPMorgan, вспышка коронавируса в КНР станет шоком не только для китайской, но и для мировой экономики.

Аналитики полагают, что негативные последствия вируса 2019-nCoV окажутся значимее тех, что были после вспышки китайской атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, так как тогда сильнее всего пострадал Пекин, доля промышленного производства в котором в масштабах страны незначительна. Новый коронавирус затронул провинции, где расположены промышленные и экспортные центры Китая, пишут «Известия».

Так, ожидания по росту ВВП Китая в первом квартале 2020 года уже понижены до 4,9% против 6,3% ранее. Индекс Шанхайского рынка рухнул на 7,7%, а входящие в него компании за 3 февраля подешевели на $375 млрд. Также отреагировали на вспышку болезни фондовые и сырьевые рынки США и РФ, в нефтяном секторе наблюдается паника. В частности, нефтяная смесь марки Brent упала в цене на на $12 — до $56 за баррель.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелёв рассказал, что складывающаяся на данный момент ситуация способствует оттоку капитала в «защитные» инструменты. Наблюдается спрос на казначейские облигации США и госдолг европейских стран, а также на швейцарскую и японскую валюты.

Как писал NEWS.ru ранее, в макропрогнозе, подготовленном специалистами российского Министерства экономического развития, говорится, что ключевым риском для прогноза социально-экономического развития РФ в ближайшие годы является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.