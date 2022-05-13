Аналитик усомнился в экономическом росте России с восстановлением Донбасса Аналитик Адамидов: мощный рост российской экономики с началом восстановления Донбасса не обязательно произойдёт

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Мощный рост российской экономики с началом восстановления Донбасса не обязательно произойдёт, сообщил независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. России закрыт экспорт продукции и товаров в Европу, а азиатское направление имеет свои нюансы, объяснил он в разговоре с «360».

Поэтому говорить о том, что будет импульс мощным и он будет сразу, — не факт. Но в целом, если сделать всё по уму и правильно вписать в общий хозяйственный механизм российский и мировой, то, конечно, это может быть хорошим активом, приносить пользу, — сказал Адамидов.

Он отметил, что Донбасс — это часть Донецко-Криворожского бассейна: в Кривом роге находится металлургический комбинат, в Мариуполе тоже металлургия, в Николаеве — верфи. При взаимодействии любого количества государств на территории промышленного района возможна эффективная работа.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев ранее заявил, что экономический рост в России произойдёт с началом восстановления территорий Донбасса. По его словам, процесс восстановления городов и регионов позволит загружать в том числе предприятия Донбасса и Луганска, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться потребительский спрос внутри страны, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что повлияет на ВВП.