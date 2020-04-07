Аналитик: текущий рост цен на нефть — стандартный отскок на ожиданиях

https://static.news.ru/photo/fefead78-78db-11ea-bea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти на текущей неделе растёт на ожиданиях встречи ОПЕК+ и постоянно подогреваемом ажиотаже со стороны администрации Белого дома США, сообщила NEWS.ru старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По её словам, в первую очередь рынки капитала «взбодрило» сообщение американского лидера Дональда Трампа о том, что ОПЕК+ снова может собраться и даже договориться.

Позже появились опровержения каких-либо диалогов, но инвесторы уже услышали главное — надежду. На этом цены и повышаются, — пояснила она.

Бодрова отметила, что при этом никаких фактов нет: Саудовская Аравия уже неделю качает сырьё в тех объёмах, в которых считает нужным, как и другие страны-нефтепроизводители, входящие в ОПЕК+. Соединённые Штаты, в свою очередь, сохраняют рекордный уровень добычи на уровне чуть ниже 13 млн баррелей в сутки, а «стоны техасских нефтяников» не могут сбить эти объёмы. Россия, как считает эксперт, в настоящее время придерживается нетипично осторожной позиции в вопросе добычи, но, вероятнее всего, добывает в пределах среднемесячных значений. Мировой спрос остаётся низким, как и ранее.

Всё это означает, что текущий рост цен на нефть — просто стандартный отскок на ожиданиях, и никто не гарантирует, что факты будут 9 апреля или около того, — подчеркнула Бодрова.

Она добавила, что сейчас баррель нефти марки Brent может стоить в пределах $30–34, но это не отменяет сценария с возвращением в область $25.

Ранее Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO, прокомментировал NEWS.ru подъём цен на нефть марки Brent до $33,88. По его словам, есть несколько причин, которые к этому привели.