Аналитик предрёк снижение цен на газ после ввода «Северного потока — 2»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» позволит снизить цены на газ через несколько месяцев. Зимой рынок останется дефицитным, но в начале 2022 года цены нормализуются, заявил РИА Новости старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент.

По словам эксперта, нынешний рост цены связан с одновременным экономическим восстановлением в мире. Спрос на газ повышается по мере того, как страны меняют свой взгляд на энергоснабжение, что приводит к медленному росту потребления газа и цен на него. Спрос на газ также вырос из-за холодной весны и связанного с этим снижения запасов.

Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода «Северный поток — 2» <...>, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев, — заявил аналитик.

Ранее эксперты заявили, что запуск «Северного потока — 2» этой зимой вряд ли увеличит поставки российского газа в Европу и может привести только к перенаправлению поставок с других маршрутов, идущих в ЕС. Однако со временем «Газпром» будет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские подземные хранилища газа.