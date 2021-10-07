Аналитик предрёк снижение цен на газ после ввода «Северного потока — 2»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» позволит снизить цены на газ через несколько месяцев. Зимой рынок останется дефицитным, но в начале 2022 года цены нормализуются, заявил РИА Новости старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент.
По словам эксперта, нынешний рост цены
Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода «Северный поток — 2» <...>, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев, — заявил аналитик.
Ранее эксперты заявили, что запуск «Северного потока — 2» этой зимой вряд ли увеличит поставки российского газа в Европу и может привести только к перенаправлению поставок с других маршрутов, идущих в ЕС. Однако со временем «Газпром» будет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские подземные хранилища газа.