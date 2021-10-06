Эксперты: запуск «Северного потока — 2» не решит энергокризис в Европе

Запуск «Северного потока — 2» этой зимой вряд ли приведёт к увеличению поставок российского газа в Европу, столкнувшуюся с энергетическим кризисом, заявляют эксперты международного ценового агентства Argus в своём отчёте по газовому рынку. По их словам, ввод в эксплуатацию газопровода в ближайшие месяцы может привести только к перенаправлению поставок с других маршрутов, также идущих в ЕС.

Если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен этой зимой, то это приведёт только к перенаправлению потоков, идущих в Европу через Польшу или Украину, так как возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены, — говорится в отчёте.

Своё мнение они подтвердили заявлениями со стороны «Газпрома» ранее, в которых говорилось об отсутствии ожиданий роста экспорта. Эксперты отмечают, что компания не увеличивает поставки сверх этого уровня, так как отдаёт предпочтение закачке газа для нужд отечественного рынка.

Однако, по словам авторов отчётов, «Газпром» со временем будет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские ПХГ.

Ранее эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода предрёк повышение цен на газ в Европе до $2500 за тысячу кубометров уже на этой неделе. По словам специалиста, это не предел, так как на ценообразование влияют многие факторы.

6 октября цена на газ в Европе вновь побила рекорды, превысив $1900 за тысячу кубометров. Российские аналитики заявили, что цены на газ в Европе будут зависеть от суровости погоды в период отопительного сезона и потенциально могут достичь $2000 за тысячу кубометров.