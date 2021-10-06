Эксперты предрекли Европе подорожание газа до $2500

Эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода предрёк повышение цен на газ в Европе до $2500 за тысячу кубометров уже на этой неделе. По словам специалиста, это не предел, так как на ценообразование влияют многие факторы, пишут «Известия».

К масштабному кризису в Европе привели несколько факторов.

Цены продолжают уверенно расти, и такими темпами они могут достигнуть на этой неделе отметки $ 2500 за одну тысячу кубических метров и больше. Фактор психоза и неограниченных возможностей спекулянтов затрудняет прогнозирование на основе технического или фундаментального анализа, — сказал Лобода.

Другой эксперт, замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что на ситуацию влияет легкомысленное отношение еврочиновников к традиционным ресурсам, которые они почему-то признали «экологически грязными и устаревающими».

Аналитики считают, что Европа крайне неосторожно форсировала «зелёный» переход на возобновляемую энергетику. И отрасль в 2021 году не справилась с задачами. По мнению Мильчаковой, цена на газ в Европе поднимется до $2000 до конца года.

Ещё один аналитик, начальник управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров, считает, что влияние на цены оказал рост спроса на энергоносители в Китае, низкий запас газа в подземных газовых хранилищах и сокращение добычи газа в Европе.

Ранее сообщалось, что к резкому росту цен на европейском энергетическом рынке привело не только восстановление мировой экономики, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам развития энергетики.