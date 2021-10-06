Путин указал на ошибки ЕС, которые привели к резкому росту цен на газ

Президент Сербии Александр Вучич обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину из-за подорожания цен на газ. По его мнению, энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки топлива из РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что предстоящий энергетический кризис беспокоит лидеров Евросоюза и региона. Он назвал сегодняшние цены на газ «ненормальными». Наша цена и далее $270 за тысячу кубометров. Передам моё личное сообщение...