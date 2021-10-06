Путин указал на ошибки ЕС, которые привели к резкому росту цен на газ
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
16:59, 06 октября 2021
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К резкому росту цен на европейском энергетическом рынке привело не только восстановление мировой экономики, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам развития энергетики, сообщает РБК.
По мнению российского лидера, Еврокомиссия допустила ошибку, когда приняла решение свернуть долгосрочные контракты на поставки газа и переориентироваться на биржевую торговлю топливом.
Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьёзным дисбалансам, — отметил Путин.
Как подчеркнул президент, стало абсолютно очевидным, что такая политика ошибочная, поскольку она не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. В результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды, достигнув почти $2 тысячи за кубометр.