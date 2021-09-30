Аналитик спрогнозировала изменение цен на бензин в России

В связи с топливным кризисом в Европе и ростом цен на нефть изменится и стоимость бензина в России. К концу года она вырастет на 30--40 копеек. Об этом KP.RU рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она сообщила, что при высоких ценах на нефть крупнейшие российские топливные компании выбирают поставки за границу, а не переработку для производства топлива.

Поэтому предложение бензина на внутреннем рынке снижается и цена растёт. Я считаю, что в ближайшие месяцы цена бензина будет повышаться плавно и к концу года он подорожает на 30--40 копеек, — предположила Мильчакова.

Она добавила, что дефицит нефти России не угрожает. Если он будет близок, правительство сможет его избежать с помощью пошлин и квот на экспорт.

Ранее вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев заявил, что рекордное подорожание нефти марки Brent никак не скажется на стоимости бензина. Вопросы разгона цен на нефть являются чисто политическими и никак не касаются экономики.