https://static.news.ru/photo/fd39fe4c-49a7-11ea-b103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизив ключевую ставку, Банк России одновременно стимулирует потребительский спрос и приводит к снижению ставок по ипотечным кредитам. Об этом в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он пояснил, что Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки до 6% годовых из-за низкой инфляции, которая в этом году опустилась с 4% до 3%.

Регулятор одновременно стимулирует потребительский спрос и приводит к снижению ставок по ипотечным кредитам, — сказал Деев.

Эксперт напомнил, что в первый раз в 2020 году ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., а в 2019 году она снижалась пять раз в общей совокупности на 1,5 п.п.

На решение регулятора, считает Деев, повлияло и то, что в 2020 году молодые семьи начнут получать материнский капитал на первого ребёнка. Они будут нуждаться в улучшении жилищных условий, и им потребуется доступная ипотека.

ЦБ может в текущем году сделать ещё несколько снижений ключевой ставки, с 6%, какой она стала сейчас, до 5,5%, какой она была в 2014 году, до введения санкций, — прогнозирует аналитик AMarkets.

Деев пояснил, что эффект от снижения ставки можно заметить только в долгосрочной перспективе, примерно через три–шесть кварталов. За этот период банки успевают пересмотреть ипотечные предложения для потенциальных клиентов.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением.