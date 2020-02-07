https://static.news.ru/photo/6b38dc94-4992-11ea-a2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя ставка по ипотеке для россиян сейчас слишком высокая и составляет порядка 9%. Такой показатель вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал преступлением и пообещал проработать вопрос возможности её снижения.

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением. Нам нужно снижать её. Для этого необходимо проработать ряд мер и обсудить с банками этот вопрос, — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.

В паспорте нацпроекта указано, что в 2020 году ставка по кредиту на жильё снизится до 8,7%, в 2021 году — до 8,5%. При этом планируется, что в этот период будет заключено порядка 2,3 млн кредитных договоров, в два раза больше, чем сейчас.

Как писал NEWS.ru, ранее директор АНО АПИ Вячеслав Борисов заявил, что программа «Дальневосточная ипотека» сделает регион более привлекательным для крупных застройщиков и будет способствовать увеличению объёмов ввода и, как следствие, развитию конкуренции.