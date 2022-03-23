Аналитик: рубль может укрепиться до 50 за доллар

Курс рубля в недалеком будущем сможет укрепиться, например до 50 рублей за доллар США. Так считает политолог, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает ИА SM-News. По его мнению курс национальной валюты будет во многом зависеть от характера взаимоотношений с внешним миром. При этом эксперт согласен с мнением, что все курсовые фиксации валют сегодня реальности не соответствуют.

Положительное сальдо торгового баланса — 186 млрд долларов. Платёжный баланс — 120 млрд долларов. Курс не должен падать при таких положительных показателях. Он должен укрепляться. Если сейчас Центральный банк убирает спекулятивную составляющую, просто блокируя огромное количество операций, валютных спекуляций и переводов иностранцев, то мы будем иметь чистый баланс внешней торговли, — сказал Лосев.

Политолог подчеркнул, что при чистом балансе курс может быть такой, как решит Центральный банк — 70, 50 и даже один к одному, потому что этот баланс будет под его контролем.

Аналогичное мнение высказал и главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он отметил, что рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США. По его словам, в ближайшее время курс может достигнуть 100 рублей за доллар.