Аналитик рассказал, когда нужно продавать доллары и евро

Необходимости полностью избавляться от доллара и покупать взамен евро в настоящее время не существует. Тем не менее существуют определённые «звоночки», ориентируясь на них, можно более выгодно купить или продать валюту. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская.

По словам Покровской, если Центробанк объявляет о закупке долларов, это хорошее время для продажи валюты, поскольку её цена начнёт в этот момент расти. Если же ЦБ снижает объём валютных запасов, значит, доллар дешевеет и есть смысл его купить.

Однако эксперт не рекомендует начинающим инвесторам играть на разнице курсов валют на коротких дистанциях.

Также она не рекомендует покупать валюту на пике её цены, даже если случается резкое проседание курса рубля.

Ранее россиянам дали совет, что делать с долларом после действий Минфина.