https://static.news.ru/photo/67c6a3ea-7361-11ea-bef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри считает, что в России могут навсегда остановиться «старые советские месторождения», так как страна сейчас испытывает нехватку нефтехранилищ. По его словам, из-за вынужденного сокращения добычи нефти самый серьёзный ущерб грозит месторождениям, не имеющим выхода к морю, в России, США, Канаде и Латинской Америке.

Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить её будет невозможно, — заявил телеканалу Bloomberg эксперт.

По мнению Карри, в выигрышном положении окажутся только нефтяные объекты, расположенные у морей — в Саудовской Аравии, Западной Африке и на севере России. Он считает, что предотвратить такое развитие ситуации смогут США, Россия и Саудовская Аравия, если примут соглашение по сокращению объёмов добываемой нефти.

Как писал NEWS.ru, добыча нефти в мире во втором квартале 2020 года может упасть на 10 млн баррелей в сутки, а её цена — понизиться в апреле до $10 за баррель, считают аналитики консалтинговой компании IHS Markit. К таким последствиям способны привести заполнение хранилищ сырьём и пандемия коронавируса нового типа. Эксперты ожидают сокращения добычи во всём мире, включая страны ОПЕК. На данный момент ежесуточно в мире добывают почти 100 млн баррелей нефти, при этом спрос на неё сократится на 16,4 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем 2019 года, а некоторые производители столкнутся с отрицательными ценами.