Аналитик оценил эффективность ценового потолка на нефть Аналитик Адамидов назвал неэффективной мерой ценовой потолок на российскую нефть

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Введенный Западом ценовой потолок на российскую нефть оказался неэффективной мерой, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день есть несколько способов обходить принятые ограничения. Так, топливо экспортируется через Китай, Индию, Латвию, Грецию или Мальту под видом смешанного с местным. Также осуществляется дробление цены продукта. Отечественные производители устанавливают цену на нефть по верхней границе потолка, все остальное включается в стоимость в виде транспортных расходов.

Суеты вокруг этого потолка было очень много, но реальный выхлоп — примерно как с иранской нефтью: на нее постоянно накладывают какие-то санкции, но она продолжает полулегальным способом поставляться, — подчеркнул эксперт.

Адамидов подчеркнул, что российский рынок постепенно привыкает к сложившимся условиям. Аналитик уточнил, что ценовой потолок мог бы работать только в том случае, если бы были установлены ограничения на потребление нефти. Эксперт считает, что такой сценарий невозможен, так как ни одна страна «не пошла бы на ухудшение своего положения».

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее заявило, что доход от продажи нефти из России в июне сократился до $11,8 млрд. Это в два раза меньше прошлогодних показателей. По данным аналитиков, объемы экспорта российских нефтепродуктов снизились до 7,3 млн баррелей в сутки.