Доходы от экспорта российской нефти сократились вдвое МЭА: доход от экспорта российской нефти сократился до 11,8 млрд долларов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доход от продажи нефти из России в июне сократился до 11,8 млрд долларов, что в два раза меньше прошлогодних показателей, сообщается в отчете Международного энергетического агентства. По данным аналитиков, объемы экспорта российских нефтепродуктов снизились до 7,3 млн баррелей в сутки, что является минимумом с марта 2021 года.

Причиной таких тенденций агентство считает снижение спроса на нефть. Так, всего месяц назад эксперты полагали, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,45 млн баррелей в сутки. Теперь же они пересмотрели прогноз, понизив его до 2,23 млн.

По данным МЭА, на фоне спада промышленного производства и ухудшения перспектив мировой экономики следует ожидать последовательного снижения спроса на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а также в Европе.

Ранее эксперт в области энергетической безопасности Александр Перов рассказал, что снижение цен на нефть является следствием пессимизма на рынке энергоресурсов. Решение ОПЕК+ сократить добычу поспособствовало подорожанию, но лишь временно.

Проблема в том, что трейдеры опасаются мировой рецессии. Процесс уже наблюдается в странах Европы и США. Даже Китай оказался не в состоянии похвастать успехами, хотя и вышел из коронавирусного кризиса с меньшими потерями.