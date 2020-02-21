https://static.news.ru/photo/a5d390ce-54b4-11ea-8452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детальное раскрытие информации Некоммерческими пенсионными фондами о конкретных вложениях в определённые активы — естественное требование рынка, ориентированного на граждан. Эта практика пойдёт на пользу не только клиентам, но и самим НПФ. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, значимость раскрытия НПФ данных о составе инвестиционных портфелей с доверенными гражданами накоплениями, трудно переоценить. С одной стороны, пояснил Гойхман, она позволяет владельцам контролировать свои деньги и помогает предотвратить возможные откровенно нерациональные инвестиции, а то и злоупотребления руководства фондов. С другой стороны, поддерживает здоровую рыночную конкуренцию между НПФ, давая возможность пайщикам оценивать их работу, обоснованно выбирать или менять фонд сообразно своим индивидуальным предпочтениям в инвестициях.

Такая практика пошла бы на пользу не только клиентам, но и самим НПФ, повысила бы их прозрачность, доверие пайщиков, способствовала бы притоку средств. А ведь это те самые «длинные деньги», которых так не хватает экономике для вложения в долгосрочные проекты, обеспечивающие стратегические инвестиции, — сказал Гойхман.

Аналитик отметил, что средства НПФ являются социально значимыми тем более, что данным структурам выделяется ключевая роль в новой концепции пенсионной системы с гарантированным пенсионным продуктом (ГПП).

Клиенты НПФ должны видеть, куда вкладываются их средства. Публиковаться должны данные о конкретных приобретаемых ценных бумагах с указанием их наименования, международного идентификационного кода ISIN, эмитента, цены, — считает эксперт.

При этом, как подчеркнул Гойхман, если средства инвестируются в недвижимость или объекты инфраструктуры, то нужно указывать их идентификационные данные, адрес, площадь, стоимость.

Введение требования ЦБ о раскрытии информации НПФ об инвестициях несколько раз переносилось. Сейчас рассматривается срок до июля 2021 года. Однако некоторые фонды, понимая важность и преимущества такого процесса, уже добровольно раскрывают данные вплоть до эмитента. Это, например, НПФ Сбербанка, Национальный НПФ, Ханты-Мансийский НПФ, Фонд «Федерация».

По мнению аналитика, они не только получают конкурентные преимущества от такой открытости, но и задают тренд для всей отрасли, вырабатывая общий опыт, технологии, механизмы данных действий.

Ранее исполнительный директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин в беседе с NEWS.ru, предложил не пускать или ограничить присутствие на рынке НПФ трусливых управляющих компаний.