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Управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин в беседе с NEWS.ru обратил внимание на то, что средствами граждан в Негосударственных пенсионных фондах не всегда управляют акулы финансового мира и предложил не пускать на рынок управляющие компании, не делающие прибыль выше определенного процента к инфляции.

НПФ начали добровольно раскрывать данные о составе инвестиционных портфелей с доверенными гражданами накоплениями, что должно помочь им стать эффективнее для клиентов. Однако сам фонд деньгами не управляет, этим занимаются управляющие компании (УК).

На мой взгляд на рынок НПФ нужно не пускать или ограничивать в сборе средств управляющих, которые не делают прибыль выше определенного процента к инфляции. Вот управляешь хорошо — начинай рекламную кампанию, ну а нет, управляй чем есть, ну и конечно все в регуляционных рамках, — считает Кузин.

Эти меры, надеется эксперт, может быть заставят УК искать новые идеи и реализовывать их не только в своих, но и в интересах граждан.Кузин напомнил, что тенденция увеличения активов в государственном долге, а именно в ОФЗ, возникла в прошлом году. Отчасти это было связано с тем, что фондам нужно пройти стресс-тестирование от регулятора. Однако доходности будущим пенсионерам это не прибавило. Управляющий директор School Trading & FA пояснил, что в итоге получается портфель, который приносит немного более официальной инфляции. По словам Кузина, это «немного» означает плюс 2-3%, так как цифры разнятся от фонда к фонду.

Но не будем забывать, что управляющий получает вознаграждение за навык и компетенцию, а не за покупки безрисковых бумаг. С этим может справится гражданин сам, открыв ИИС и наполнив его облигациями, а работая в белую, что в принципе и подразумевается, когда говорят об отчислениях в НПФ, еще и выбрать возврат НДФЛ, получив в итоге прибыль больше профессионалов, — объяснил эксперт.

Резюмируя вышесказанное, Кузин заметил, что фонды торгуют в тех рамках, которые им поставил Центробанк, и ответственность за принятие большего риска для большего дохода управляющие организации брать не хотят. При этом, уверен Кузин, им и брать её не обязательно, ведь если в управлении десятки миллиардов, нужно просто не быть в минусе, покупая ОФЗ и огромный бонус обеспечен.

Как писал NEWS.ru, НПФ «Сафмар» одним из первых НПФ раскрыл состав инвестпортфелей. Фонд запустил процедуру раскрытия портфелей по эмитентам на полтора года раньше, чем того требует законодательство.