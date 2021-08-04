Аналитик назвал лучшее время для покупки долларов

Сейчас наступило благоприятное время для покупки валюты теми гражданами, которые хотят в ближайшее время отправиться в отпуск. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

По мнению эксперта, доллар торгуется вблизи своих минимально возможных на сегодня значений с конца июня текущего года, а евро — с начала июля.

В этой связи не стоит ждать, что рубль обновит годовые максимумы своего курса, укрепившись ниже 72 рублей за доллар и ниже 86 рублей за евро. Ситуация на внешних рынках может ухудшиться, что явным образом отразится на нефтяных ценах, оказывающих рублю свою поддержку.

Кравченко считает, что рубль в отличие от других валют в настоящее время не выглядит недооценённым.

Ранее СМИ сообщили, что валютные накопления стали терять популярность в России.