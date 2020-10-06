Аналитик АКРА: ситуация в Киргизии не отразиться на экономике РФ

https://static.news.ru/photo/6fa171fa-07de-11eb-84bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bakyt Torogeldi uulu/twitter.com

Политическая нестабильность не повлияет существенным образом на российскую экономику. Такого мнения придерживается аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Ростислав Ерзин.

Он пояснил, что объём торговли между двумя странами очень мал. В 2019 году доля Киргизии во внешнеторговом обороте РФ составила всего 0,28%.

Вполне логично предположить, что рынки данной страны не имеют большого значения для российских компаний, и политическая нестабильность в Киргизии не отразится существенным образом на российской экономике, — цитирует эксперта РИА Новости.

Аналитик добавил, что в случае негативного развития событий в республике могут быть затронуты российские компании в сфере производства минеральных продуктов и продовольствия, поскольку именно эти товары преобладают в структуре экспорта РФ в Киргизию.

В республике 5 октября начались протестные акции после оглашения предварительных итогов парламентских выборов. Согласно результатам голосования, в законодательных орган страны прошли только проправительственные и центристские парти, а ещё11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкека, здания парламента и правительства республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

По данным Минздрава Киргизии, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД России призвали к разрешению ситуации в Киргизии «в правовом поле, путём переговоров и без применения силы». В ведомстве отметили, что все политические силы в республике должны проявить мудрость и ответственность для сохранения внутренней стабильности и безопасности.