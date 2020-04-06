Американские индексы выросли на ожидании улучшения ситуации с COVID-19

Главные фондовые индексы Соединённых Штатов закрылись серьёзным ростом. Причиной стали ожидания инвесторов о сокращении распространения коронавируса в США.
Dow Jones к 23:00 по Москве вырос на 7.59% до 22649,74 пункта, NASDAQ — на 7.33% до 7913.24 пункта, S&P 500 — на 6,95%, до 2661,51 пункта.
Как писал NEWS.ru, число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории Соединённых Штатов превысило 10 тысяч на 6 апреля.
Количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 69 тысяч пациентов с COVID-19.
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