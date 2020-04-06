Американские индексы выросли на ожидании улучшения ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/75ebd06a-5699-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Главные фондовые индексы Соединённых Штатов закрылись серьёзным ростом. Причиной стали ожидания инвесторов о сокращении распространения коронавируса в США.

Dow Jones к 23:00 по Москве вырос на 7.59% до 22649,74 пункта, NASDAQ — на 7.33% до 7913.24 пункта, S&P 500 — на 6,95%, до 2661,51 пункта.

Как писал NEWS.ru, число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории Соединённых Штатов превысило 10 тысяч на 6 апреля.

Количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 69 тысяч пациентов с COVID-19.