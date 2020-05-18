Американская торговая палата ждёт восстановления экономики РФ осенью

https://static.news.ru/photo/4fff1d42-99ad-11ea-b46c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнесмены из США в РФ составили несколько сценариев восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Положительная динамика может начаться уже осенью, например, в октябре, рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

По его словам, существует оптимистичный вариант — предприятия продолжат более-менее нормальную работу в июле. В худшем случае, считает эксперт, процесс затянется до января 2021 года, пишет РИА Новости.

Вот этот январский сценарий — просто ужасный. Лучше о нём не думать, мне кажется, потому что никакая экономика не выдержит такого сценария, — считает собеседник агентства.

ВВП России будет падать в течение четырёх кварталов подряд в годовом выражении. Максимальные потери — около 11% — прогнозируются во II квартале 2020-го. Рост возобновится с II квартала 2021-го. Докризисный уровень будет достигнут в середине 2022-го, считают в институте Центра развития НИУ «Высшая школа экономики».

В Минэкономразвития сообщили, что план по восстановлению экономики будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. Его ещё предстоит составить, отметил глава ведомства Максим Решетников в ходе круглого стола с представителями Общероссийского народного фронта, писал NEWS.ru.