Американская компания MSD прекратит поставки в РФ вакцин от оспы и кори «Коммерсант»: американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин от кори и оспы в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, которые также выпускаются другими производителями. При этом компания продолжит продавать свои препараты, которые не имеют аналогов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Издание отмечает, что уведомление о намерениях MSD получили, в частности, в пермском Центре иммунологии и вакцинации. Подтвердила планы MSD и соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Она при этом указала на то, что по закону американская фармкомпания может остановить поставки лишь через год с момента уведомления о своих планах Минздрава.

В MSD заверили издание в своих усилиях по обеспечению поставок в Россию жизненно важных препаратов и вакцин, у которых нет альтернативных продуктов или методов лечения.

В мае объявила о своём уходе из России другая крупная американская фармацевтическая компания — Bristol-Myers Squibb (BMS). Ее прибыль в России в прошлом году составила 24,3 млрд руб. BMS работала в России с 1993 года и занималась исследованиями и разработкой лекарств против ВИЧ, гепатита B, ревматоидного артрита, сахарного диабета второго типа и онкологических заболеваний.