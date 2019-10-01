https://static.news.ru/photo/27cda944-e4d9-11e9-8f4f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Показатели деловой активности российского производства достигли минимума, который в последний раз был отмечен в мае 2009 года. Индекс PMI обрабатывающих отраслей (рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам) рухнул с 49,1 пункта до 46,3 в течение августа. Такого быстрого падения не наблюдалось с апреля 2009 года.
Таким образом, показатели опустились ниже черты в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от спада.
Падение деловой активности в промышленности непрерывно наблюдается на протяжении последних пяти месяцев. Эксперты выделяют три причины возникновения указанной ситуации: снижение спроса, числа новых клиентов и сокращение экспортных заказов.
Уменьшение показателей активности производства в разговоре с журналистами прокомментировал министр экономического развития Максим Орешкин.
Слабый индекс PMI — очень плохой сигнал. Из отчёта видно, что главная причина — слабый конечный спрос. Он вызван замедлением кредитного предложения со стороны банковского сектора: сохранение этого тренда может привести не только к резкому падению инфляции, но и к ухудшению ситуации на рынке труда, — передают «Ведомости» слова главы Минэкономразвития.
Ранее News.ru писал, что главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков назвал низкую инфляцию в июне показателем ухудшения экономической ситуации.