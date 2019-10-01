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Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) за год сократился почти на 25%. Как сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), по итогам августа сумма составила 11 тысяч рублей.

В НАПКА считают, что на эту тенденцию повлияли ужесточение регулирования рынка МФО, восстановление платёжной дисциплины россиян и развитие института кредитных историй. Такие же аргументы приводит и гендиректор «М.Б.А. Финансы» Фёдор...