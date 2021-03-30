«Академик Черский» отправился на достройку «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/018c72ae-916e-11eb-89e1-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/infraprojects

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло район Калининграда и отправилось в Данию к месту достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

9 марта судно находилось у берегов Калининградской области. Там проходили предэксплуатационные испытания, которые успешно завершились. После них «Академик Черский» должен был подключиться к строительным работам.

В настоящее время укладку труб ведёт баржа «Фортуна». В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД ФРГ приняли к сведению заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшего газопровод «Северный поток — 2» «плохой идеей», подчеркнув, что позиция правительства по этому проекту осталась неизменной.