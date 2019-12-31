https://static.news.ru/photo/563de80a-2d06-11ea-a609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Французская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по количеству поставленных самолётов и стала по этому показателю лучшей в мире. Причём европейцы превзошли конкурентов из Нового Света впервые с 2011 года.

В 2019 году Airbus отдала заказчикам 863 самолёта, что на 7,9% больше, чем год назад, сообщает агентство Reuters.

Сама компания из Франции пока не называла официальные цифры поставок за прошедший год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания United Airlines закупит 50 самолётов Airbus на замену старым Boeing. Сумма нового контракта составит около $7 млрд. Интерес у компании вызвали модели A321XLR. В настоящее время United Airlines использует лайнеры Boeing 757-200, которые перестали выпускать 15 лет назад. Сначала руководство авиалиний намеревалось приобрести Boeing 757-200 MAX, однако передумало после двух авиакатастроф с лайнерами данного типа.