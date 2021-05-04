Аграрий предрёк рост цен на гречку из-за запрета её экспорта

https://static.news.ru/photo/0eb3ef8a-ad06-11eb-a6b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель международного направления в Национальном органическом союзе и экс-глава холдинга «Аривера» Илья Калеткин предрёк подорожание гречки. Причиной может стать запрет на её вывоз за границу, введённый правительством, приводит мнение агрария URA.RU.

Эксперт считает, что запреты не могут остановить рост цен, хотя какой-то кратковременный эффект возможен. Однако в долгосрочной перспективе это приведёт к дефициту продукта и подорожанию крупы. Запрет может сказаться на сокращении посевных площадей гречки, так как любое табу действует на сельхозпроизводителя психологически негативно.

Он просто посчитает рискованным выращивать культуру, и это может привести к обратному эффекту. Чем больше запретов, тем больше беспокойств для сельхозпроизводителя. Это слишком сиюминутная мера для того, чтобы быть правильной, — считает Калеткин.

Принятие запрета на экспорт гречки эксперт считает нежеланием искать «более тонкие» инструменты с точки зрения регулировки цен. По мнению Калеткина, это слишком просто и «слишком непредсказуемый» метод.

Как сообщалось ранее, российское правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола. Такая мера принята для обеспечения продовольственной безопасности.