Агентство Bloomberg объявило о грядущем «самоубийстве» Запада Bloomberg: планы Запада остановить экспорт нефти из России являются экономическим суицидом

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Евросоюз не сможет свести к абсолютному нулю экспорт нефти из России. Это нереально и нерационально. Такое мнение высказал аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли. Если же против покупателей российского топлива будут введены санкции, это станет абсолютным самоубийством для Европы, отметил он.

Лин обратился к позиции трёх стран Евросоюза — Венгрии, Словакии и Хорватии, выступающих против отказа от российской нефти в течение полугода, как это сейчас предлагают сделать в ЕС. Аналитик пояснил, что НПЗ этих стран построены специально для переработки российского сырья. Поиск альтернативных поставщиков создаст для них значительные проблемы.

Например, аналог российской нефти марки Urals можно получить путём смешивания сырья других сортов, однако стоимость такого варианта окажется дороже оригинала. Ли не сомневается, что Евросоюз способен предоставить исключения из санкция для трёх стран, что позволит последним сохранять конкурентоспособность и прибыль. Однако аналитик призвал оговорить график постепенного отказа от поставок из РФ.

Ещё одна трудность при отказе ЕС от российской нефти — необходимость поиска альтернативы. При этом определённые требования к характеристикам сырья значительно сужают круг потенциальных поставщиков. Это приведёт к общему росту цен на энергоносители.

В этой связи Ли призвал разобраться с тем. что можно называть российскими нефтепродуктами. Например, если топливо из российского сырья было произведено на заводе в Индии, оно считается индийским. Выяснить происхождение исходного продукта при этом невозможно. Выходом в такой ситуации аналитик посчитал введение вторичных санкций против покупателей, однако он предупредил об опасности подобного сценария.

В условиях глобального рынка, где предложение уже ограничено, особенно предложение дизельного топлива, это станет экономическим самоубийством, — пояснил он.

При этом Ли подчеркнул, что даже в такой ситуации нефть из РФ будет поступать на рынок, при этом её транспортировка подорожает. Однако аналитик усомнился, что ситуация дойдёт до принятия подобных мер.

Ранее сообщалось, что из нового пакета антироссийских санкций может быть исключён запрет на перевозку российской нефти судами ЕС. По данным Bloomberg, одним из главных противников запрета на транспортировку российской нефти была Греция. Одновременно с этим в ЕС планируют отказать в страховании судам, которые транспортируют нефть из России.