Компания «Аэрофлот» объявила тендер на приобретение в лизинг на 12 лет 23 самолётов Airbus A320/321 neo с поставкой в 2021 году. Общий объём средств, который перевозчик готов выделить на оказание услуг, составляет около $2,6 млрд.
Как следует из документа на
Соответствующий тендер «Аэрофлот» намерен объявить 11 октября.
Airbus A321/321 neo считается новейшим поколением семейства лайнеров. Вместимость A320 neo — 180 пассажиров, дальность полёта — 6,85 тыс. км, A321 neo — 236 пассажиров и 7,4 тыс. км соответственно.
Как писал News.ru, ранее пассажир рейса авиакомпании Utair, летевшего из Сочи в Москву, умер во время экстренной посадки в аэропорту Воронежа. Экипаж принял решение о прекращении полёта из-за плохого самочувствия погибшего.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен