https://static.news.ru/photo/42e51a92-e942-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Аэрофлот» объявила тендер на приобретение в лизинг на 12 лет 23 самолётов Airbus A320/321 neo с поставкой в 2021 году. Общий объём средств, который перевозчик готов выделить на оказание услуг, составляет около $2,6 млрд.

Как следует из документа на сайте госзакупок , поставки должны произойти двумя партиями. В ходе первой компания хочет получить восемь лайнеров A321 neo на сумму $936,5 млн, а затем 15 A320 neo за $1,64 млрд.

Соответствующий тендер «Аэрофлот» намерен объявить 11 октября.

Airbus A321/321 neo считается новейшим поколением семейства лайнеров. Вместимость A320 neo — 180 пассажиров, дальность полёта — 6,85 тыс. км, A321 neo — 236 пассажиров и 7,4 тыс. км соответственно.

Как писал News.ru, ранее пассажир рейса авиакомпании Utair, летевшего из Сочи в Москву, умер во время экстренной посадки в аэропорту Воронежа. Экипаж принял решение о прекращении полёта из-за плохого самочувствия погибшего.