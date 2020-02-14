https://static.news.ru/photo/dbde683c-4f42-11ea-a36f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перерыв в поставках гражданских лайнеров Boeing 737MAX, в том числе и российским компаниям, снизил переизбыток рынка РФ. Кроме того, перевозчики не прибегали к демпинговым мерам, сообщили представители «Аэрофлота».

Производство Boeing 737MAX временно прекращено по решению руководства американской корпорации. Об этом было объявлено в январе 2020 года. Возвращение в эксплуатацию бортов ожидается в середине текущего года.

Приостановка поставок Boeing 737MAX, в том числе и российским перевозчикам, позволила снизить переизбыток емкостей на рынке РФ и риски демпинговой политики авиакомпаний, — сообщает РИА Новости со ссылкой на «Аэрофлот».

Рейсы 737 MAX приостановили на неопределённый срок из-за двух авиакатастроф. Среди причин называют проблемы с системой управления. Неполадки не позволяли экипажу контролировать самолёт.

В октябре 2018 года в Индонезии упал борт компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air. Жертвами трагедий стали 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочётов и обновлением программы обучения пилотов.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Федеральной авиационной администрации США Стив Диксон сообщил о проблеме в программном обеспечении самолётов Boeing 737 MAX. По словам эксперта, индикатор продольной балансировки «горел дольше, чем нам бы хотелось». Эту проблему необходимо устранить до возвращения воздушных судов к эксплуатации, добавил он.