Адвокат рассказал, что делать при банкротстве брокера

При банкротстве брокера клиент не теряет купленные им ценные бумаги, поскольку они хранятся в Национальном расчётном депозитарии (НРД). Чтобы продолжить инвестировать, достаточно нанять нового специалиста для работы с ними, заявил NEWS.ru представитель альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков.

По его словам, деньги и акции клиентов брокерских компаний в любом случае сегодня защищает ряд законов и норм. Например, закрывать долги за счёт активов клиента ни один брокер не имеет права. А значит, в случае финансовых сложностей брокер не может с кем-либо рассчитываться деньгами клиента.

Ценные бумаги — это ваша собственность при любых обстоятельствах. Перевести их куда-либо без вашего ведома невозможно. Де-факто депозитарий — это государственный банк, в котором хранятся деньги и ценные бумаги участников фондового и валютного рынков. Таким образом, если с вашим брокером что-то случится, то нужно будет просто договориться с другим брокером и перевести активы к нему, — сообщил Песков.

Адвокат также подчеркнул, что человек, который хочет зарабатывать на инвестициях, должен помнить, что он рискует потерять весь свой капитал. По этой причине целесообразно использовать для инвестирования только свободные денежные средства.

Ранее стало известно, что Московская Биржа отказалась проводить вечерние и утренние торги с 1 по 5 марта. 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Такая мера требуется для поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также для повышения защиты сбережений граждан и компенсации возросших девальвационных рисков.