А вам не по бренду: зачем ФАС хочет маркировать импортные товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложит иностранным брендам помечать товары, которые продаются в РФ и качество которых отличается от продаваемых в Евросоюзе. Содержание отметки производители будут выбирать самостоятельно, заведомо согласовав текст с ФАС. Данные предложения уже направлены в правительство РФ для дальнейшего обсуждения целесообразности и процедур их реализации. Об этом NEWS.ru рассказали в самом ведомстве. По мнению экспертов, данная инициатива не представляется ни обоснованной, ни актуальной, особенно на фоне очевидного тренда роста потребительских цен, в противодействии которому очень важная роль принадлежит ФАС как защитнику россиян от картельных сговоров и недобросовестной конкуренции. Однако часть специалистов предложение ведомства поддерживает.

Как сообщили в пресс-службе ФАС России, антимонопольщики в ходе анализа конкурентной тактики международных производителей в 2018-2020 годах выявили признаки дискриминации российских потребителей и нарушения норм Федерального закона «О защите конкуренции»: международные производители поставляют на территорию РФ, либо производят в России под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по составу, потребительским свойствам и условиям использования от товаров, реализуемых под указанными брендами в странах Западной Европы.

Проведённые экспертными лабораториями Роспотребнадзора экспертизы состава и качественных характеристик ряда продукции (стиральных порошков, капсул для стирки, а также шоколада) выявили существенные отличия в товарах, доступных к приобретению на территории Российской Федерации и в странах Западной Европы.

По выявленным фактам в 2019-2020 годах ФАС России выдала предупреждения компаниям Procter&Gamble, Henkel и Lindt & Sprüngli с требованием прекратить совершать действия, подпадающие под признаки нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции, то есть прекратить введение в оборот товаров с составом и свойствами, отличающимся от зарубежных товаров, или информировать российских потребителей об имеющихся отличиях, — проинформировали в ведомстве.

Любопытно, что компания Lindt & Sprüngli AG, производитель шоколада «Линдт», отказалась исполнять предупреждение антимонопольного органа, в результате чего в отношении организации возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.

Таким образом, ФАС предлагает продолжать указанные исследования. В дальнейшем предметом экспертизы могут стать прежде всего востребованные потребителями и популярные товары массового спроса. Также ФАС предлагает внести необходимые изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза в части маркировки товаров (технические регламенты в отношении отдельных видов товаров в части маркировки) и закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», — сообщили в ведомстве.

Одновременно, по мнению представителей ФАС, целесообразно предусмотреть изменения в Федеральном законе «О защите конкуренции», закрепив отдельную форму недобросовестной конкуренции — введение в оборот в РФ товаров с составом и потребительскими свойствами, отличных от аналогичной продукции, реализуемой за пределами Российской Федерации под одним товарным знаком, без информирования потребителей о предназначенности товара, вводящегося в оборот на территории России. Кроме того, целесообразно установить для данной формы недобросовестной конкуренции повышенную административную ответственность.

Как пояснили чиновники, исследования потребительского поведения, отражённые в материалах Европарламента, свидетельствуют о том, что при покупке товаров потребители предпочитают качество доступности и ориентируются на известные крупные европейские бренды как гарантию качества продукции. То есть репутация производителя обеспечивает доверие потребителя к составу и качеству товара, а также влияет на решение о покупке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть что сказать

Сначала хотелось бы выяснить, что в ФАС называют качеством, заявил NEWS.ru председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Согласно международному стандарту ISO 9000:2015, действующему и в России, качество продуктов и услуг определяется их способностью удовлетворить потребителей, отметил он.

По закону РФ «О защите прав потребителей», качество — это соответствие товара или услуги обязательным требованиям, установленным законами или в соответствии с ними, и условиям договора, а при их отсутствии — обычно предъявляемым требованиям. Когда российский потребитель покупает продукт питания, он вправе ожидать, что этот продукт безопасен по своему составу, назначению, сроку годности, по условиям применения и хранения соответствует информации на его упаковке. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ

Поскольку покупателю есть из чего выбирать, он может попробовать разные продукты одного вида в устраивающем его ценовом диапазоне и, как правило, со временем привыкает приобретать то, что его устраивает, отметил эксперт.

И если даже попробовав тот же продукт, изготовленный в европейской стране, он заметит отличие его вкуса от привычного российского, это вовсе не значит, что вкус европейского ему понравится больше, а если и понравится, то устроит его цена. При этом он не беспокоится о том, какому техническому регламенту соответствует этот продукт (что тоже в обязательном порядке указывается в маркировке) — за его безопасность и подлинность информации перед потребителем отвечает продавец, а перед продавцом — изготовитель, — подчеркнул Шелищ.

Поэтому, продолжает эксперт, предлагаемое ФАС дополнение маркировки фразой типа «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС» способна лишь навести нашего потребителя на унижающее его представление об «облегчённости» требований ЕАЭС по сравнению с европейскими (что, как правило, не соответствует действительности). К тому же такая формулировка не украшает предложившую её пресс-службу ФАС: ЕАЭС вообще не устанавливает требований к качеству продукции.

Хотелось бы также спросить Роспотребнадзор, которому пришлось бы осуществлять государственный надзор за соблюдением изготовителями предлагаемого нового требования, готов ли он к этому. Ведь чтобы такая норма соблюдалась, потребуется проводить сравнительное тестирование всех продуктов мировых брендов, продаваемых в России и за рубежом. Готово ли? Другое дело, что ФАС, являющаяся надзорным органом в сфере рекламы, вправе пресекать рекламу таких товаров, содержащую утверждения типа «продукт европейского качества», если в действительности этот продукт в России отличается от продаваемого в Европе.

Но для этого ведомству придется доказать отличия, отмечает Шелищ.

Так что данная инициатива ФАС не представляется нам ни обоснованной, ни актуальной, особенно на фоне очевидного тренда роста потребительских цен, в противодействии которому очень важная роль принадлежит ФАС как защитнику всех нас от картельных сговоров и недобросовестной конкуренции, — подчеркнул он.

Между тем заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов полагает¸ что проблема несовпадающих характеристик товаров в России и поставляемых на экспорт всё же есть. Поэтому ФАС правильно вынесла этот вопрос на обсуждение, уверен он.

Само несовпадение, как правило, связано с различиями в национальных стандартах и требованиях, например, экологических. Причём в России эти стандарты, в частности, по продуктам питания, могут быть жёстче, чем в других странах. Но информацию о различиях компании должны выносить на упаковку или в краткое описание, например, на бутылке пива. При этом эта проблема никак не связана с «платежоспособностью местного населения». Экспорт требует адаптации отечественных товаров под национальные культурные нормы, традиции и стандарты. Это общемировая практика. Александр Зобов заведующий кафедрой маркетинга РУДН заведующий кафедрой маркетинга РУДН

Хотя есть и случаи скрытого ухудшения качества экспортируемой продукции, уточняет специалист. Так, два года назад выяснилось, что товары известных мировых брендов в государствах Восточной Европы отличались от таких же товаров в странах-производителях, причём в не лучшую сторону. Это вызвало громкий общественный резонанс вплоть до обсуждения в Европарламенте.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По суждению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова, рациональный смысл в предложении ФАС, безусловно, есть, но было бы правильнее ужесточать действующие стандарты и отходить от практики технических условий, указывает аналитик. Но, по его словам, к сожалению, производственная база у нас не всегда к этому готова.

Товары иностранных брендов, реализуемые в нашей стране, зачастую отличаются от продаваемых в Европе. Это правда. Насколько — это сказать сложно, каждый решает сам. Ни один транснациональный производитель не станет вносить изменения просто так, но он сталкивается с тем, что покупательная способность населения в России ниже, а значит, его товар будет продаваться хуже. Да и логистика значительно сложнее. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

По словам Чеглова, для снижения отпускных цен производитель идёт на изменение некоторых потребительских характеристик, что удешевляет товар. И к этому с пониманием относится импортёр, а иногда является инициатором.

Во-вторых, производства многих брендов локализованы в России, и товар выпускается под местные стандарты, требования которых ниже. Классический пример — немецкое пиво. Оно имеет одно качество в Германии, другое — при импорте в Россию (особенно если сопроводительная информация нанесена на тару на русском языке) и третье, если произведено, например, на местных заводах, каким бы хорошим ни был контроль, — отмечает эксперт.

Вечный гнёт

Нужно осознавать, что современный потребитель находится под постоянным гнётом разнообразия товаров, зачастую страдая от парадокса, когда слишком большой выбор способствует усилению тревожности и психологическому дискомфорту из-за наличия страха сделать ошибочный выбор. Поэтому регулирующим государственным органам (ФАС) и коммерческим агентам (брендам) необходимо давать сигналы рынку, облегчающие покупателю задачу совершения выбора, убеждены опрошенные эксперты.

Этот механизм строится на эффекте бренда, то есть обещания, данного производителем, о существовании должного качества товара. При этом качество обязано соответствовать минимально необходимым условиям, определённым уполномоченным федеральным органом. В различных таможенных территориях пороговые значения могут серьёзно отличаться, причём в обе стороны.

Европейский союз является основным торговым партнёром для компаний российского потребительского сектора; товары, произведённые в ЕС, обладают ореолом продуктов с лучшим качеством по сравнению с произведёнными на территории России или, более широко, Таможенного союза ЕАЭС. Однако не всё так однозначно, и по некоторым товарным группам внутренние требования к качеству продукции превышают аналогичные из ЕС, по некоторым ситуация обратная. Важным фактором является то, что документы, регламентирующие данные отношения, определяют лишь минимальные характеристики, однако бренды вольны их превышать, в том числе многократно, создавая коммерческое преимущество в глазах потребителя. Александр Лебедев эксперт по экологическому маркетингу НИУ ВШЭ эксперт по экологическому маркетингу НИУ ВШЭ

При расширении бренда из одной таможенной территории в другую любая компания обязана адаптировать технические особенности своего товара, приведя его в соответствие с локальными нормативно-правовыми актами, добавляет Лебедев. Для потребителя это означает большую защищённость, расширение предложения, усиление конкуренции среди поставщиков, а следовательно, лучшее качество по меньшим ценам.



Современный рынок способен предложить покупателям товары разного качества по различным ценам. Рынок расставляет бренды по местам согласно силе конкуренции, задача регулятора (ФАС) создать условия, при которых провалы рынка нивелируются, а потребитель становится более защищён. Конечно, теория нередко отличается от практики, и не все потребители будут читать дополнительную информацию, зачастую написанную мелким шрифтом, а некоторые производители могут, воспользовавшись ситуацией, предлагать товары худшего качества, маскируя их под торговыми марками сильных брендов. Это возможно, но только на короткой перспективе, в современном маркетинге бренд или нематериальный актив обычно стоит дороже, чем производство товара массового спроса.

По словам экономиста, бренд строится на доверии, которое легко потерять и очень тяжело заработать. Снижение покупательской способности населения в связи с экономической ситуацией последних лет может вести к удешевлению материалов и падению цены, или, что ещё хуже, к снижению качества (веса/объёма) товара при сохранении цены неизменной.

Эти практики работают в короткой перспективе, а компании, задумывающие международную экспансию, думают на среднюю и дальнюю перспективу, что способствует инвестициям в доверие, созданию сильных брендов и их адаптации под условия локального законодательства с приоритетом в удовлетворении желаний местных потребителей.