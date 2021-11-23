«70 рублей в час — это смешно»: как и на ком экономят работодатели

На рынке труда появляются всё новые возможности. И если кто-то ищет работу или дополнительный заработок, то стоит обратить внимание на услуги, которые компании готовы покупать на условиях аутсорсинга. Спрос работодателей на временных сотрудников заметно вырос. Причём речь идёт не только о квалифицированных кадрах, но и о «синих воротничках» — администраторах, продавцах, грузчиках, курьерах, рабочих. Персонал «за штатом» даёт возможность компаниям сократить издержки на оплату труда. Хотя не всегда временные работники получают меньше, чем постоянные. Что такое лизинг персонала, на чём компании готовы экономить и кому не прочь и увеличить зарплату — в материале NEWS.ru.

Кризис — толчок к росту

Понятия лизинга персонала в законодательстве нет. По факту человек не может быть предметом арендных правоотношений (лизинга). Однако арендовать сотрудников, оформленных в штат другой компании, можно. Популярность «трудового лизинга» заметно выросла на фоне пандемии — непосредственно из-за нестабильной экономической ситуации, а также ограничений, вводимых из-за коронавируса. Хотя явление это далеко не новое. Руководители стремились сократить свои издержки на содержание персонала уже в 70-х годах прошлого века. Сначала преимущественно в США. Но в итоге такая практика распространилась по всему миру, во многом из-за волн экономических кризисов. Например, в 2014 году в России при сокращении рынка подбора персонала на 13% предоставление временного персонала выросло на 11% (данные агентства Magram MR).

В 2020 году рынок подбора постоянного персонала упал на 20,6% (15,2 млрд рублей), а рынок предоставления временного персонала пострадал заметно меньше, сократившись на 10,2% (23,1 млрд рублей), а рынок аутсорсинга вообще вырос на 13,7% (243 млрд рублей). При этом рост выручки в последних двух сферах составил от 11% до 20%, по данным Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ).

Существуют два законных способа аренды сотрудников на время — по договору аутсорсинга или по договору аутстаффинга. Организация либо отдаёт выполнение той или иной задачи стороннему подрядчику (он сам отвечает за результат работы своих людей и сам же распределяет ресурсы для достижения результата); либо исполнитель предоставляет заказчику персонал в «аренду» в нужном количестве и на определённый срок (при этом учитывается отработанное время, а не результат).

Разница заключается в объёме ответственности поставщика, объясняет президент Ассоциации стратегического аутсорсинга «АСТРА» Юрий Ефросинин.

Закупая услугу предоставления труда работников, управляет этими работниками сам клиент, в то время как в аутсорсинге за результат работы сотрудников полностью отвечает поставщик, — говорит Ефросинин.

Во временное пользование

Если говорить только об аутсорсинге, то здесь самым популярными являются три направления — это аутсорсинг бизнес-процессов, технической поддержки компьютерной сети (IT) и производственный. Хотя передать на аутсорсинг можно и многое другое — бухгалтерский учёт, транспортные услуги, кадровое делопроизводство, налоговые консультации, юридические консультации, обслуживание компьютерной, оргтехники и телефонии, помощь психолога. Сложилась также практика аутсорсинговых услуг и в строительном секторе — функции заказчика, технадзор, например, отдаются повсеместно. Журналисты и фотографы тоже часто не состоят в штате, а работают на фрилансе.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Аутстаффинг предпочтителен для предприятий с высоко выраженной сезонностью работ. В этой сфере более востребованы «синие воротнички».

Начиная с середины прошлого года мы видим устойчивый рост запросов на временный персонал, в первую очередь, в ретейл, на производство и в логистику, — заявил NEWS.ru президент «АСТРА».

Во-первых, целый ряд индустрий накопили отложенный спрос за время локдауна, благодаря которому компании начали усиленно набирать персонал, чтобы удовлетворить потребности в расширении производства, продолжает Ефросинин. Во-вторых, дефицит кандидатов на рынке труда, несмотря на пандемию, только усилился, и компаниям не хватает своих ресурсов, чтобы привлечь достаточное количество персонала.

По словам директора ANCOR Consumer Goods Елены Чижовой, если раньше временный персонал привлекали в основном для сезонной работы или под конкретные проекты, то локдаун более ярко обозначил потребность в привлечении временных кадров на любые позиции, сделав услугу более востребованной. В частности, компании чаще стали обращаться за подбором временных рекрутеров с выходом в офис клиента на срок от трёх месяцев.

Есть постоянные запросы на поиск и подбор специалистов в контактные центры, складской персонал и даже на консультантов в сфере продаж, несмотря на вводимые властями ограничения по работе в торговых центрах, — рассказывает Чижова.

Из-за оттока мигрантов и дефицита рабочей силы растёт спрос на привозной персонал на индустриальных проектах. Если в 2019 доля временных рабочих здесь составляла 15%, то в 2020 — 23%, а в 2021 — уже 40%.

Интересно, что по отдельным направлениям спрос на привлекаемых временно сотрудников рухнул практически на 50%. Это, к примеру, позиции продавцов-консультантов в сфере fashion&sport, что эксперт связывает с активным развитием сферы e-commerce. А вот в фарме, напротив, всплеск в наборе сотрудников. И по-прежнему пользуются спросом позиции типа «тайный покупатель», продолжает Чижова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По её словам, один из самых востребованных запросов в последнее время — курьеры. Кроме того, рынку нужны комплектовщики заказов, упаковщики, грузчики, водители погрузчиков, консультанты по продажам.

В этом году все рекорды по количеству обращений бьют запросы на рекрутеров, особенно с опытом работы на массовых проектах. Ощущается большая потребность в IT-специалистах, рядовых бухгалтерах, менеджерах среднего звена, — перечисляет эксперт.

Эволюция бизнеса

Использование аутсорсинговых услуг становится всё популярнее не только у крупных компаний, но и у совсем небольших. Так, уборщиц, электриков и сантехников давно уже в своём штате компании не держат, отмечает председатель совета директоров компании «Совфрахт», руководитель московского регионального отделения Партии Роста Дмитрий Пурим. Это и понятно, ведь когда малый и средний бизнес практически борется за выживание, владельцы компаний используют любую возможность, чтобы сократить расходы на персонал.

Активно формируется рынок высококвалифицированных специалистов: переводчики, крановщики, стивидоры, специалисты по промышленной безопасности, охране труда и экологии на сложных технологических проектах. Думаю, что шансов для граждан, имеющих навыки и высокую квалификацию, гораздо больше найти работу на аутсорсинге, чем у людей средней квалификации и без опыта работы, — считает Пурим.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело ведь в том, что высококвалифицированных сотрудников нанимать на постоянной основе слишком дорого, но без их услуг часто не обойтись. И здесь на помощь приходит аутсорсинг.

Раздувать собственный штат разработчиков не всегда целесообразно: срочные задачи, требующие штурмовых усилий, закончатся, а штат разработчиков надо будет чем-то занять либо идти по пути сокращений, — пояснил NEWS.ru директор по маркетингу СберСервис Максим Чубак.

Привлечение аутсорсинга в подобных условиях более оправданно. Для работодателей предоставление персонала безусловно имеет много плюсов. Чего не скажешь о самих работниках.

Зарплата зарплате рознь

«Арендуемые» сотрудники часто лишаются определённых льгот, которые имеют штатные работники. Многие отмечают невозможность карьерного роста. Но самый главный минус — слишком низкая оплата труда, и всё это относится в первую очередь к низкоквалифицированным кадрам, отмечает HR-консультант Зулия Лоикова. По словам эксперта, аутсорсинговым и аутстаффинговым компаниям приходится «держать маржу». С одной стороны, им нужно привлечь людей к себе, с другой — каким-то образом заработать на каждом сотруднике. И сделать это порой бывает очень непросто.

Если возьмём ручной труд — это 70 рублей в час. Вы скажете: этого не может быть. Может. И это просто смешно, — призналась Лоикова в беседе с NEWS.ru.

Понятно, что желающих трудиться по 10–12 часов в день за такие деньги немного. В основном на такую работу идут мигранты: компании решают их проблемы с жильём, где-то обеспечивают питанием, униформой, и всё равно люди не задерживаются. В битве за персонал выигрывает тот, кто имеет возможность заплатить даже «чуточку больше», отмечает Лоикова. При этом ни аутстаффинг, ни аутсорсинг не решают главную проблему — острый дефицит рабочих рук.

С квалифицированными кадрами ситуация иная. Из-за того что кандидатский рынок в 2021 году заметно сократился, работодатели стараются и для нанимаемого персонала, и для штатного устанавливать равноценные условия, рассказывает Чижова. Поэтому доход у квалифицированных специалистов, как правило, не отличается. Сохраняются дополнительные компенсации в виде ДМС, оплаты питания, скидок на продукцию, подарков к праздникам.

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Бывает, что для привлечения профессионалов на временный проект мы даже предлагаем более высокие заработные платы, признала в беседе с NEWS.ru операционный директор Hays Talent Solutions Людмила Осипова.

Поэтому не редки случаи, когда проектные сотрудники не просто находятся в равных условиях, но и даже выигрывают, — говорит она.

Если речь идёт о разовых и краткосрочных проектах, то, как правило, сумма вознаграждения за контракт для исполнителя обычно даже выше, чем зарплата на должности, соглашается директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Отказаться от найма штатных сотрудников компании всё равно не смогут, да и смысла в этом нет, замечают эксперты. Но всё, что можно безболезненно передать на аутсорсинг, будет всё чаще туда передаваться, полагает Ефросинин. Другое дело, что запрос на рынке труда формируется не только работодателями, но и самими работниками. Так что здесь можно рассчитывать на равновесие интересов.