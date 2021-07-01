130 стран согласовали международную налоговую реформу

130 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы. Об этом говорится на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%. Как отмечается, принятый пакет призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль.

Все технические детали плана и его реализацию утвердят до октября 2021 года. В ближайшее время странам-участницам предстоит принять соответствующие законы.

Ранее Министерство финансов США предложило ввести мировой налог на прибыль корпораций в размере не менее 15%. Такая ставка является наименьшим размером предлагаемых сборов. Минфин США озвучил своё предложение участникам переговоров по международной налоговой архитектуре. Их ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).