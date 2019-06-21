https://static.news.ru/photo/805d5fc0-940f-11e9-b853-fa163e074e61_1024.jpg Зайон Уильямсон Фото: Justin Cooper/Icon Sportswire/Global Look Press

На арене «Барклайс центр» В Нью-Йорке состоялась церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года.

Первым номером ожидаемо стал форвард университета «Дьюк» Зайон Уильямсон, которого выбрали «Нью-Орлеан Пеликанс».

По вторым номером в «Мемфис Гриззлис» ушёл Джа Морант, выступавший за «Мюррей Стэйт».

Грузинский центровой Гога Битадзе был выбран «Индианой Пэйсерс» под номером 18.

Ранее News.ru писал, что чемпион НБА заявил об алкоголе и десертах после сезона.