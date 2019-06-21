На арене «Барклайс центр» В Нью-Йорке состоялась церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года.
Первым номером ожидаемо стал форвард университета «Дьюк» Зайон Уильямсон, которого выбрали «Нью-Орлеан Пеликанс».
IT'S OFFICIAL!— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA)
Zion is coming to New Orleans!
#PelicansDraft pic.twitter.com/XvYNvYBd2E 20 июня 2019 г.
По вторым номером в «Мемфис Гриззлис» ушёл Джа Морант, выступавший за «Мюррей Стэйт».
Грузинский центровой Гога Битадзе был выбран «Индианой Пэйсерс» под номером 18.
Ранее News.ru писал, что чемпион НБА заявил об алкоголе и десертах после сезона.