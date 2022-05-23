Золотое дно: не поздно ли теперь покупать золото Способен ли драгоценный металл заменить доллары и евро

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После мартовского обвала рубля те, у кого еще остались сбережения, вдруг вспомнили о золоте. Россияне бросились покупать золотые слитки ровно в то самое время, когда драгметалл торговался вблизи исторических максимумов. Большую роль в этом сыграла отмена НДС на инвестиционное золото. В российских банках и сегодня отмечают сохраняющийся спрос на слитки, несмотря на то что относительно мартовских пиков металл подешевел на 10%. По мнению экспертов, золото можно рассматривать как минимум в качестве страховки от высокой волатильности рынков. А вот рассчитывать на быструю прибыль от подобных вложений точно не стоит. О том, что будет с ценами на золото в 2022 году, — в материале портала.

Золотая наживка

До недавнего времени россияне, приобретающие золотые слитки, вынуждены были уплачивать 20-процентный налог на добавленную стоимость. С 1 марта 2022 года НДС на покупку драгоценных металлов в слитках отменили, что практически моментально спровоцировало рост спроса на золото. В марте пресс-служба Сбербанка сообщала, что «текущий спрос на слитки в 30 раз превышает спрос до отмены НДС и введения ограничений на снятие наличной валюты». И всё это происходило на фоне существенного роста цен на золото (фьючерс на золото превышал $2000 за тройскую унцию в начале марта, а к середине мая снизился до $1800).

В настоящее время цены снизились примерно на 10% от пиковых значений в марте, но интерес граждан к драгоценным металлам сохраняется, отмечают опрошенные NEWS.ru банки.

ВТБ с начала марта реализовал золотых слитков более чем на 7 тонн, провёл уже более 800 сделок, говорит старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии» Дмитрий Брейтенбихер. По его словам, самые популярные для покупки — слитки весом 1 килограмм, при этом средний вес сделки составляет 3,7 килограмма (банк предоставляет состоятельным клиентам возможность приобрести золотые слитки от 1 до 100 килограммов). Одновременно ВТБ фиксирует высокий интерес клиентов к драгоценным металлам и в обезличенной форме. Обезличенные металлические счета (ОМС) дают возможность инвестировать в золото, серебро, платину и палладий онлайн и при этом не заботиться о сохранении слитков, напоминает Брейтенбихер.

В Россельхозбанке сообщили, что продажи слитков золота за март — апрель выросли в 15,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, продажи серебряных слитков — в 12,1 раза. Обороты покупок клиентов по металлическим счетам тоже выросли (в 1,6 раза), но если соотношение операций покупки «безналичного» золота и слитков в марте — апреле прошлого года составляло «2 к 1» в пользу сделок по счетам, то весной 2022 года соотношение составило уже «9 к 1» в пользу слитков. При этом количество операций с золотом увеличилось в 4,9 раза.

Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Рост интереса инвесторов в первые весенние месяцы наблюдался по всем драгоценным металлам — в первую очередь по серебру в слитках, а также по операциям с платиной по металлическим счетам (объём покупок вырос в 8,2 раза). По данным Россельхозбанка, наибольший спрос клиентов на слитки пришёлся на вторую половину марта благодаря отмене НДС при продаже, возможности приобретения слитков физлицами за иностранную валюту, а также росту цен на драгоценные металлы.

В настоящий момент наблюдается рыночная коррекция — цены международного и российского рынков драгоценных металлов вернулись к средним значениям уровней цен 2020-2021 года практически по всем металлам в рублёвом и долларовом выражениях. Розничный спрос при этом сохраняется, — отметили в банке.

Разница курсов

По словам главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на пике спроса, в первой декаде марта котировки золота в мире держались на максимумах с 2020 года — выше $2000 за унцию. В мае золото подешевело примерно на 9%, примерно столько же потеряли те, кто покупал его два месяца назад.

Падение менее 10% для любого спекулятивного инструмента (за исключением разве что облигаций) вообще не является критичным, хотя само по себе это, конечно, болезненно, говорит эксперт по альтернативным инвестициям Сергей Алтынцев. Другое дело, что на ситуацию наложился еще один фактор — бешеные скачки курса доллара к рублю (ценообразование золота происходит именно в долларах).

Во время заморозки торгов на фондовой бирже среднеспекулятивный курс доллара достигал 150 рублей. Стоимость унции золота примерно в то же время составляла $2000, или 300 тысяч рублей. А «живой» металл в виде слитков или монет мог стоить ещё дороже из-за дефицита и вымывания с рынка, объясняет Алтынцев. Затем курс доллара относительно рубля снизился примерно вдвое от пиковых уровней. Текущая цена золота составляет примерно 130 тысяч рублей «по бирже». Примерно за ту же сумму происходит выкуп золота компаниями у физических лиц — инвесторов (при цене продажи примерно в 160 тысяч рублей), рассказывает собеседник NEWS.ru.

По его словам, реальные потери инвесторов в рублях составили примерно 100%. Из них менее 10% — потери за счёт снижения стоимости золота на мировом рынке, номинированного в долларах. Остальное — это спред, то есть разница между куплей и продажей и неадекватная динамика валютных курсов внутри России, резюмирует Алтынцев.

По мнению руководителя ГК «Содействие», финансового эксперта Алексея Лашко, реального падения цен на золото на мировом рынке мы ещё не наблюдали.

Золото — валюта страха, чем больше трясет рынки, тем больше золото растёт в цене. При этом говорить о том, люди массово потеряли, вложившись в марте золото, нельзя, — уверен он.

Когда покупать

Действительно, чисто математически даже сегодня в долларовой стоимости золото находится выше отметок декабря 2021 года и января 2022-го, соглашается Алтынцев. Золото всё так же является незаменимым материалом в промышленности, сакральным элементом и всемирно известным инструментом хеджирования рисков, а это значит, что спрос на него будет всегда, говорит он.

А вопрос убытков здесь связан с тем, что приобретать золото нужно до наступления форс-мажорных обстоятельств, а не во время.

Люди неправильно рассчитывают точку входа и точку выхода, и вместо того чтобы признать ошибки в собственной стратегии управления капиталом, начинают считать ошибочным сам инструмент, — рассуждает эксперт.

На средне- и долгосрочную перспективу те, у кого есть деньги, могут приобрести золото на 20–25% от своего капитала, считает Алтынцев.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, периоды высокой неопределённости часто сопровождаются ростом стоимости золота. Кроме того, некоторые крупные центробанки сейчас продолжают наращивать долю драгоценного металла в резервах, что увеличивает совокупный спрос на него, а это в свою очередь может способствовать увеличению цены металла.

Золото следует рассматривать как страховку от высокой волатильности рынков. В этом смысле можно держать в экспозиции на металл часть инвестиционного портфеля. Какую именно — зависит от аппетита к риску каждого отдельного инвестора, — говорит эксперт.

Гойхман опасается, что действия мировых центробанков, и прежде всего ФРС США, поднимающих процентные ставки в борьбе с инфляцией, могут привести к дальнейшему падению цен на золото. В случае ухода котировок к $1780–1800 есть смысл рассматривать покупки, но только на часть имеющихся накоплений и на срок инвестирования от одного года, полагает он.

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Что покупать

Россияне могут купить физическое золото в виде слитков, памятных и инвестиционных монет, открыть обезличенный металлический счет. Также можно приобрести фьючерсы на золото, паевые фонды с «золотыми» активами или акции золотодобывающих компаний. Но у каждого из этих инструментов имеются свои достоинства и свои недостатки.

По мнению Алтынцева, покупать стоит только золотые слитки и монеты, и приобретать желательно анонимно. Всё остальное — металлические счета, спот, фьючерсы, деревативы — всего лишь суррогаты, которые рискуют быть заблокированными и арестованными вместе с завалом системы (если она не будет работать. — NEWS.ru), указывает он.

Однако при покупке золотого слитка следует учесть, что цена его продажи будет ниже цены покупки. Например, в Сбербанке 23 мая можно купить 1 грамм золота по 3916 рублей, а продать слиток отличного качества уже по 3247 рублей. Для сравнения: стоимость золота на МосБирже в этот же день по состоянию на 16:06 мск составила 3433 рубля.

По мнению Брагина, предпочтительнее всего инвестиции в золото через биржевые фонды (БПИФы). В этом случае инвестор получает экспозицию на само золото с минимальными затратами и при этом нет необходимости тратить деньги на хранение и перевозку слитков, объясняет он.

Гойхман рассуждает о преимуществах и недостатках ОМС в сравнении со слитками.

Открыть ОМС можно, как правило, по более привлекательной цене, чем покупать «физическое» золото. Правда, потом, при закрытии счёта, вероятно, цена для такого клиента будет хуже, чем для имеющего слитки. Зато на ОМС не нужно тратиться на хранение, охрану слитков. Нет опасности их утери, кражи, повреждения, — замечает аналитик.

С другой стороны, на металлические счета не распространяются условия страхования вкладов. Гипотетически при банкротстве банка клиент не получит назад свои деньги. А слиток — это всегда золото, всегда реальная ценность, его легче и транспортировать, и при необходимости передавать другим людям, заключает Гойхман.