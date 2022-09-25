Юрист рассказала о подвохе с рассрочкой без переплат Юрист Абдрахманова: при оформлении рассрочки клиенту могут навязать лишнюю гарантию

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова заявила, что клиенту при оформлении кредитной рассрочки могут навязать услуги, включающие в себя дополнительную гарантию. Так называемый «комплекс помощи покупателю по всем вопросам» увеличит сумму возврата по кредиту, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50%, — пояснила юрист.

Она добавила, что также бывает, хоть и крайне редко, «чистая» рассрочка, когда продавец берет на себя все риски до полной оплаты. Магазин предоставляет ее с разбивкой платежей самостоятельно, без участия банков.

По словам Абдрахмановой, в таком случае взыскать недоплату с нерадивого клиента сложнее. Другая особенность такой рассрочки в том, что, если покупатель нарушит пункт договора о фиксированных сроках платежей, ему придется вернуть товар и выплатить неустойку, подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что Банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Это должно ограничить практику предоставления кредитов на долевое строительство с низким первоначальным взносом.