Юань, дирхам, рупии, облигации: в чем лучше хранить деньги вместо доллара И от каких стоит держаться подальше

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Доли рубля и т. н. дружественных валют, в том числе китайского юаня, турецкой лиры, индийской рупии и дирхама ОАЭ в российской внешней торговле заметно выросли. И, как ожидают в Минэкономразвития, продолжат расти. В каких из этих валют стоит хранить сбережения, какие можно использовать для приумножения капитала, а от каких лучше держаться подальше — рассказывает NEWS.ru.

Как растут торговые расчеты не в долларах

Совокупная доля валют дружественных стран и рубля в российском экспорте в июле 2023 года достигла 72% (в начале 2022 года не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022-го), пишет РБК со ссылкой на данные Министерства экономического развития. И, как рассчитывают в ведомстве, эти показатели продолжат расти.

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Основной валютой экспортных расчетов сейчас является рубль, его доля в текущем году выросла более чем в три раза и превысила 40%. Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2023 года 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях. Впрочем, юань активно используется и в торговых расчетах РФ с третьими странами: 25% оборота с остальным миром в первом полугодии приходилось именно на юань.

В торговле России с Индией, Турцией, ОАЭ используются соответствующие валюты этих стран. В целом на долю индийской рупии, турецкой лиры, дирхама ОАЭ приходится только 5–15% двустороннего оборота.

Какие валюты подходят для сбережений

Формально к валютам дружественных стран относятся и Гонконгский доллар, и дирхам ОАЭ, напоминает NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Но ряд банков и брокеров не поддерживают операции с этими валютами, так как транзакциям с ними мешают санкционные ограничения, говорит он.

«Поэтому реальной — востребованной и ликвидной — альтернативой „недружественным“ валютам стал только китайский юань», — говорит он.

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Лучше всего покупать юани, соглашается аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Самый удобный способ делать это — через брокерские счета (их часто можно открыть даже в банковских приложениях и затем покупать валюту на бирже). Дело в том, что наличные юани не имеет такого обихода, как те же доллары или евро, уточняет Раманинов в беседе с NEWS.ru.

По мнению же руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, помимо юаня для сбережений можно рассмотреть и дирхам.

«В частности, в последнее время лучше дирхам (его курс всегда равен курсу доллара. — NEWS.ru), так как юань подвержен повышенной волатильности», — отмечает он.

Перспективными валютами для сбережений могут быть юань и рубль при инвестировании в консервативные инструменты (вклады в банках, например), а также в покупку золота, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Но инвестиции в любые активы несут риски, напоминает он.

«В текущей экономической ситуации разумно иметь финансовую подушку безопасности в виде наличных средств, достаточных для покрытия расходов как минимум на шесть месяцев», — продолжает он.

Куда лучше вкладывать рубли и валюту

Для сохранения сбережений от инфляции стоит рассмотреть консервативные инструменты в рублях, считает Антонов. В первую очередь это депозиты в надежных банках (прежде всего государственных), облигации надежных эмитентов (государственные облигации РФ, облигации крупных госкомпаний и корпораций с высоким кредитным рейтингом), паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в облигации (ОФЗ, корпоративные).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также можно рассмотреть акции входящие в индекс МосБиржи (ЛУКОЙЛ, Сбербанк, «Газпром», «Норникель», «Роснефть» и др.), считает Антонов.

«Если суммы большие, инвестировать часть средств в недвижимость», — говорит эксперт.

По мнению Евгения Миронюка, хранить валюту лучше в безналичном виде (на брокерском или банковском счете). Это позволяет как получать доход, так и снижать риски.

«Также можно получать доход от покупки облигаций российских эмитентов (к примеру, „Норникеля“. — NEWS.ru) в юанях, а также инвестировать в китайские акции на Гонконгской бирже», — добавляет он.

Сергей Раманинов считает, что валютные сбережения нужно диверсифицировать: часть держать «под подушкой», а часть — на вкладе. В любом случае валютные накопления, как и любые деньги, должны работать (то есть зарабатывать, находясь на вкладе или в ценных бумагах), уверен он.

Для депозитов сегодня предпочтительнее арабский дирхам, сказал NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Во-первых, дирхамы ОАЭ обладают привязкой к курсу доллара США, что довольно полезно в качестве защитного актива. Длинные вклады, по словам эксперта, дают ставку от 2,1% до 3,04% (в зависимости от конкретного банка). На более короткие сроки — от 1,35% до 2,25% годовых. Кроме того, спред (то есть разница) между покупкой и продажей дирхамов за рубли составляет всего 2,5%, тогда как для долларов он превышает 6%, поясняет собеседник NEWS.ru.

Каких валют стоит избегать

Доллар и евро перестали быть эффективным средством сбережения для россиян из-за низких ставок по вкладам, санкций, ограничений на операции и оттока капитала, напоминает Антонов. Поэтому хранение сбережений в них стало убыточным, говорит он. Напомним, Центробанк до 9 марта 2024 года продлил ограничения на снятие иностранной валюты в России. Иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях. Впрочем, все то же самое действует и для дружественных валют.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом валюты дружественных стран для россиян — все-таки пока еще экзотика, предупреждает Антонов. Эксперт советует следовать простому правилу: инвестируй в то, в чем хорошо разбираешься.

Евгений Миронюк не советует использовать турецкую лиру из-за рисков ее девальвации. А Федор Сидоров не рекомендует вкладываться в индийские рупии. Рупия не является свободно конвертируемой валютой, и ее курс примерно равен рублю плюс постоянно колеблется, объясняет он. Потому и предложений таких депозитов в России пока немного.

Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович вообще считает нежелательным покупать любые валюты дружественных стран, даже юань.

«Курс юаня нестабилен: он рос последний год по отношению к рублю, но сейчас намечается спад в китайской экономике, тренд, похоже, тоже переломился», — поясняет она. Более того, с юанем не все так просто: есть внутренний курс, а есть внешний, и они не одинаковые. Если потенциальный инвестор не знаком с китайской экономикой и ее валютой, то рисковать и вкладываться точно не стоит, убеждена эксперт.

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